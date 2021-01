Il Paradiso delle Signore, Clerici e Bortone sospesi lunedì 18 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rivoluzionato il palinsesto di Rai Uno nella giornata odierna L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rivoluzionato il palinsesto di Rai Uno nella giornata odierna L'articolo proviene da Gossip e Tv.

stupiddthought : RT @danielledevonne: #MinaSettembre NO SCUSATE MA LA SIGNORA STAVA GUARDANDO IL PARADISO DELLE SIGNOREEEEEEEE #ilparadisodellesignore http… - incantodineve : @MayAmidala ??, chissà... per ora sono molto presa da mia madre che purtroppo ha l'alzheimer ??e mi consolo guardand… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Irene e Rocco sempre più vicini - incantodineve : @MayAmidala Tra l'altro sarebbe un progetto che racconterebbe gli anni '60 anche dal punto di vista cinematografico… - el_marrano : @InVinoV61746588 Suona meglio delle arpe in paradiso... Un giorno andrò in pensione e saranno le mie ferie ?? -