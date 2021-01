Il paradiso delle signore anticipazioni puntate in onda su Rai 1 dal 18 al 22 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il paradiso delle signore Daily anticipazioni e trame delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021. Prosegue l’appuntamento quotidiano con la quinta stagione de Il paradiso delle signore nella settimana da lunedì 18 gennaio 2021, nel pomeriggio di Rai 1. La soap di Rai 1, giorno dopo giorno, continua a essere un grandissimo successo per Rai 1, risultando il programma più visto del pomeriggio della rete e resistendo alle corazzate di Canale 5. A seguire quindi troverete le anticipazioni e le trame delle puntate che andranno in onda in settimana, da lunedì 18 a venerdì 22 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 18 gennaio 2021) IlDailye trameinsu Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 222021. Prosegue l’appuntamento quotidiano con la quinta stagione de Ilnella settimana da lunedì 182021, nel pomeriggio di Rai 1. La soap di Rai 1, giorno dopo giorno, continua a essere un grandissimo successo per Rai 1, risultando il programma più visto del pomeriggio della rete e resistendo alle corazzate di Canale 5. A seguire quindi troverete lee le trameche andranno inin settimana, da lunedì 18 a venerdì 22 ...

stupiddthought : RT @danielledevonne: #MinaSettembre NO SCUSATE MA LA SIGNORA STAVA GUARDANDO IL PARADISO DELLE SIGNOREEEEEEEE #ilparadisodellesignore http… - incantodineve : @MayAmidala ??, chissà... per ora sono molto presa da mia madre che purtroppo ha l'alzheimer ??e mi consolo guardand… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Irene e Rocco sempre più vicini - incantodineve : @MayAmidala Tra l'altro sarebbe un progetto che racconterebbe gli anni '60 anche dal punto di vista cinematografico… - el_marrano : @InVinoV61746588 Suona meglio delle arpe in paradiso... Un giorno andrò in pensione e saranno le mie ferie ?? -