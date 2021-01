Il modulo di consenso del vaccino Covid-19 su WhatsApp è falso, le differenze con l’originale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nelle ultime ore in Italia, una nuova catena circola su WhatsApp con protagonista il modulo di consenso del vaccino Covd-19. Nel filone della peggior teoria complottista, l’allegato 1 del documento divenuto già tanto virale metterebbe in evidenza le criticità delle fiale somministrate già a più di un milione di italiani. Si parlerebbe infatti di sperimentazione ancora in corso, di ridotto periodo di protezione e ancora di tossicità di quanto prodotto dalla Pfizer-Biontech. La comunicazione fomenta allarmismo, sulla base di informazioni false. Meglio chiarire dunque quale sia la verità su un argomento così cruciale. A chi ora riceve il vaccino non è stato per nulla proposto il modulo di consenso (in particolare l’allegato 1) proposto nell’immagine all’interno di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nelle ultime ore in Italia, una nuova catena circola sucon protagonista ildidelCovd-19. Nel filone della peggior teoria complottista, l’allegato 1 del documento divenuto già tanto virale metterebbe in evidenza le criticità delle fiale somministrate già a più di un milione di italiani. Si parlerebbe infatti di sperimentazione ancora in corso, di ridotto periodo di protezione e ancora di tossicità di quanto prodotto dalla Pfizer-Biontech. La comunicazione fomenta allarmismo, sulla base di informazioni false. Meglio chiarire dunque quale sia la verità su un argomento così cruciale. A chi ora riceve ilnon è stato per nulla proposto ildi(in particolare l’allegato 1) proposto nell’immagine all’interno di ...

wordweb81 : Il modulo di consenso del #vaccino Covid-19 su WhatsApp è falso, le differenze con l’originale - Dario_Gandini : RT @Bufalenet: I nostri contatti ci segnalano un documento in circolazione sui social, passato di chat in chat su WhatsApp, Messenger e Tel… - Bufalenet : I nostri contatti ci segnalano un documento in circolazione sui social, passato di chat in chat su WhatsApp, Messen… - sandradesnos : RT @Teresat14547770: Vaccino Pfizer - scarica il Consenso Informato aggiornato dalla comm. Ars Medica R2020 - #Ribellione #Resistenza #Rina… - louisfornellist : Attenzione al modulo del #consenso informato che sta circolando sui social: ecco la versione originale… -

Ultime Notizie dalla rete : modulo consenso Modulo Consenso Vaccino Moderna. Ecco cosa prevede InfermieristicaMente Ubs: è Mediolanum l'unico buy nel risparmio gestito italiano

L'investment bank ha aggiornato i suoi modelli dopo i dati di raccolta e in vista dei bilanci del 2020. L'anno è stato d'oro grazie alle commissioni di performance, ma nonostante i flussi boom il recu ...

Dividendi ridotti e valutazioni corrette: meglio evitare le banche europee

Dopo il recente rally, per Berenberg i titoli bancari scambiano su valutazioni in linea con le medie di lungo periodo. Il settore non è più attraente: tassi d'interesse bassi creeranno pressione sui r ...

L'investment bank ha aggiornato i suoi modelli dopo i dati di raccolta e in vista dei bilanci del 2020. L'anno è stato d'oro grazie alle commissioni di performance, ma nonostante i flussi boom il recu ...Dopo il recente rally, per Berenberg i titoli bancari scambiano su valutazioni in linea con le medie di lungo periodo. Il settore non è più attraente: tassi d'interesse bassi creeranno pressione sui r ...