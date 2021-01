Guido Maria Grillo, in arrivo il primo singolo del cantautore partenopeo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Parentela con Antonio De Curtis, il “principe” Totò, canzone napoletana contemporanea, echi del Mediterraneo, tracce di elettronica e di musica araba, incontri tra culture e tradizioni: questo, in sintesi, è Guido Maria Grillo, giovane cantautore apolide. Il primo singolo, “A chi tene ‘o core”, disponibile su tutte le piattaforme dal 20 gennaio, anticipa l’Ep che sarà pubblicato a marzo 2021. Si tratta di un’esortazione ad affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione (cit. trad. “chi non ha cuore vive senza vita e muore senza nome”), ad adottare una forma di Resistenza attiva, individuale e collettiva, alle avversità, con prospettiva di sopravvivenza e rinascita, tanto più necessaria in questo tempo di affanno globale. Guido Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Parentela con Antonio De Curtis, il “principe” Totò, canzone napoletana contemporanea, echi del Mediterraneo, tracce di elettronica e di musica araba, incontri tra culture e tradizioni: questo, in sintesi, è, giovaneapolide. Il, “A chi tene ‘o core”, disponibile su tutte le piattaforme dal 20 gennaio, anticipa l’Ep che sarà pubblicato a marzo 2021. Si tratta di un’esortazione ad affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione (cit. trad. “chi non ha cuore vive senza vita e muore senza nome”), ad adottare una forma di Resistenza attiva, individuale e collettiva, alle avversità, con prospettiva di sopravvivenza e rinascita, tanto più necessaria in questo tempo di affanno globale....

Il pronipote di Totò esce con il primo singolo "A chi tiene o core"

Parentela con Antonio De Curtis, il "principe" Totò, canzone napoletana contemporanea, echi del Mediterraneo, tracce di elettronica e di musica araba, incontri tra culture ...

