Governo | Salvini | ' raccattano senatori di notte per salvare le poltrone non l' Italia'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Qualcuno pensa di risolvere questa crisi epocale raccattando qualche senatore di notte, la cosa incredibile e' che lo dicono pure orgogliosi. Stanno cercando senatori per salvare le poltrone e non l'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl102.5.

