**Governo: Salvini, 'Quirinale non dette incarico a centrodestra senza prima numeri Camere'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "al Senato non avrà la maggioranza assoluta, dovendo richiamare in servizio dei senatori a vita che non hanno mai messo piede in Parlamento, e a questo punto al Quirinale, il garante della tenuta istituzionale e costituzionale che disse al centrodestra se non avete i numeri prima di andare in Parlamento non vi do il mandato…". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

