Governo, Salvini "Chi cambia idea non responsabile ma complice" (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Posso esprimere tutta la mia frustrazione? E' quella degli italiani che oggi sono usciti per lavoro e non hanno seguito i senatori in compravendita come all'Ikea". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite a Tg2 Post su Rai2. "Non sono responsabili o costruttori: uno che cambia idea in un quarto d'ora è un complice. Non stiamo parlando del Governo De Gasperi o Thatcher. Stiamo parlando – ha proseguito – di un Governo che, con tutte le attenuanti del Covid, ha portato l'Italia a essere tra i grandi paesi del mondo quello con più morti e il massimo della crisi economica". Per Salvini "in Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, persone che non vengono mai a votare, che Grillo ...

