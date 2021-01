**Governo: per Zingaretti strada stretta ma percorso corretto, poi serve rilancio** (2) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Trovo molto importante -sottolinea Zingaretti- che Conte abbia citato nel suo discorso tutti i punti da noi avanzati, ma anche il patto di legislatura. Non una visione statica, ma ha preso su di sè l’esigenza di continuare l’azione di rilancio del governo”. E il segretario davanti ai senatori insistendo sulla necessità di risolvere i nodi posti dal Pd da tempo e anche nel mettere in evidenza i ritardi e i rinvii di Conte, compatta un gruppo in cui non mancano voci critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Trovo molto importante -sottolinea- che Conte abbia citato nel suo discorso tutti i punti da noi avanzati, ma anche il patto di legislatura. Non una visione statica, ma ha preso su di sè l’esigenza di continuare l’azione di rilancio del governo”. E il segretario davanti ai senatori insistendo sulla necessità di risolvere i nodi posti dal Pd da tempo e anche nel mettere in evidenza i ritardi e i rinvii di Conte, compatta un gruppo in cui non mancano voci critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

