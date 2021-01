Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini, scriviamo insieme le regole del gioco» (Di lunedì 18 gennaio 2021) crisi Governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la componente... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 gennaio 2021)Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la componente...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - Fede_Alb : Oggi #Conte alla Camera. Nuovo test di intelligenza anti populismo. #GiuseppeConte #crisidigoverno… - RadioItaliaIRIB : Italia crisi: Di Maio. difenderemo il governo con tutte le nostre forze -