Governo Conte, sono questi i giorni decisivi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per il Governo Conte i giorni decisivi iniziano oggi. Le due giornate che decreteranno le sorti del secondo Governo Conte sono iniziate questa mattina con l'arrivo del presidente del Consiglio alla Camera. Termineranno domani quando il premier salirà a Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica. Il primo passo: lunedì 18 alla Camera Alle ore 12 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Camera. Inizia la sua azione di conquista della fiducia al suo Governo diventata determinante dopo la scissione con Italia Viva di Matteo Renzi. Da oggi si guarderà ai numeri, a quei numeri che potrebbero sancire la vittoria o la caduta del secondo Governo Conte. Alla Camera i numeri ...

