Giorno della Memoria, 27 gennaio 2021: un opuscolo con tutti gli eventi dall’Usr Piemonte (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Torino ha sempre vissuto la ricorrenza del Giorno della Memoria dando vita a incontri, momenti di coinvolgimento ed eventi culturali che vedevano la partecipazione compatta e convinta dei torinesi, una partecipazione che ci contraddistingue da sempre", così la sindaca Chiara Appendino nell'introduzione all'opuscolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Torino ha sempre vissuto la ricorrenza deldando vita a incontri, momenti di coinvolgimento edculturali che vedevano la partecipazione compatta e convinta dei torinesi, una partecipazione che ci contraddistingue da sempre", così la sindaca Chiara Appendino nell'introduzione all'. L'articolo .

DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - Raiofficialnews : “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare”. In occasione del… - graziano_delrio : Oggi è il giorno della chiarezza. Abbiamo bisogno di un governo non per sopravvivere, ma per dare stabilità e rispo… - Nonnepossopi1 : RT @Intuitizioni: Olds,ricercatore americano,aveva impiantato1elettrodo nel cervello di1ratto,per studiare l'effetto sul suo comportamento… - irexoutside : @RIVERVAD sori, sono degli stronzi. tu adesso pensi che il “non ascoltarli” sia difficile, e lo è, ma ti giuro che… -