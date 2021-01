“Era minorenne?!” Choc a Non è l’arena per il caso Genovese | Massimo Giletti avverte la sua ospite | “Verrà chiamata in procura” Choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Particolari scabrosi sono emersi ieri a Non è, su La7. Si parla ancora deldi Albertoe in studio torna Giulia Napolitano, una modella che ha partecipato a vari “festini estremi” e ha incontrato più volte la ragazza 18enne che per prima ha denunciato l’imprenditore per violenza sessuale. “L’ho incontrata in Sardegna, si spacciava due anni fa per maggiorenne a una festa dove aveva un ruolo divero dal mio”, spiega la modella, che aveva partecipato a un pranzo con uomini facoltosi, “tra cui un arabo”, ma solo come donna immagine.sgrana gli occhi e dice all’: “Sta dicendo una cosa molto grave…”. E ancora: “Sembrava una conoscente molto stretta della signora che aveva organizzato l’evento. Alla fine del pranzo, dopo aver parlato e bevuto, chi ...