CorSport | dentro al 6-0 alla Fiorentina c’è il talento puro di Insigne e di una squadra sfarzosa

dentro al 6-0 alla Fiorentina c'è il talento puro di Insigne e di una squadra sfarzosa

dentro al 6-0 alla Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, c'è "il talento puro di Insigne e quello altrettanto limpido di una squadra sfarzosa". Al Maradona, ieri ad ora di pranzo, il Napoli ha annientato la squadra di Prandelli. "Il Napoli è tanto, è troppo, è esagerato, strappa in verticale perché in mezzo ha una diga (Demme e Bakayoko) che non t'abbandona, si diverte da una parte e dall'altra con Lozano e con Insigne, tra le linee se ne va con la leggerezza di Zielinski e poi ha la possibilità di buttarsi in un campo lasciato colpevolmente aperto dalla Fiorentina". Con le sue prodezze, "Insigne sparge luce sino alla Juventus: c'è vita, per ...

