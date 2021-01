Conte | verso il voto alla Camera | «Servono forze parlamentari volenterose per voltare pagina»

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio in Aula per chiedere la fiducia dopo l’uscita di Italia viva dal governo: «Qui senza arroganza ma a testa alta». Impegno per una legge elettorale proporzionale. L’Udc: voteremo no. Renzi: maggioranza raccogliticcia, grazie a chi resiste. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito