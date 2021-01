Conte alla sfida in Aula (alle 12 alla Camera) punta sui moderati: il Paese non vuole una crisi (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' arrivata l'ora della sfida in Aula per il premier Giuseppe Conte dopo la rottura con Matteo Renzi che ormai appare insanabile. Nonostante anche Nicola Zingaretti abbia fatto appello alle "forze democratiche,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' arrivata l'ora dellainper il premier Giuseppedopo la rottura con Matteo Renzi che ormai appare insanabile. Nonostante anche Nicola Zingaretti abbia fatto appello"forze democratiche,...

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - riotta : Alla stampa, talk e tv fedeli al governo Conte dunque non basta più il sostegno afono del @pdnetwork Denunciano i l… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - NSapple777 : RT @fattoquotidiano: Crisi, la diretta – Il giorno di Conte alla Camera. Orlando: “Tentativo di far cadere il governo fallirà. Non ci si pu… - Adnkronos : #Crisigoverno Italia, #Conte alla Camera: le news -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte alla sfida in Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi Agenzia ANSA Crisi, verso la resa dei conti. Tutti contro i renziani

Di Maio (M5s): quello della maggioranza assoluta è un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole. Orlando (Pd): ci sono ...

Lorenzi Bini Smaghi: "L'Italia rischia la credibilità sul Recovery Plan"

Il Governo si è distinto per una sorta di “dirigismo del non fare perché ha deciso di non affrontare alcuni temi. La grande occasione per l’Italia di fare le riforme, alcune che vanno anche finanziate ...

