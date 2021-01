Conte alla Camera “Si volta pagina, servono forze volenterose” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “servono forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, servono donne e uomini capaci di rifuggire egoismi, di scacciare via la tentazione di guardare all’utile personale. servono persone disponibili a mantenere elevata la dignità della politica”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla Camera dopo la crisi aperta da Matteo Renzi che ha ritirato dall’esecutivo le sue ministre di Italia Viva. “Sarebbe un arricchimento per questa alleanza poter acquisire il contributo politico di formazioni che si collocano nel solco delle migliori e più nobili tradizioni europeiste, liberale, popolare e socialista. Chiedo un appoggio limpido – ha spiegato – che si fondi sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “parlamentari, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando,donne e uomini capaci di rifuggire egoismi, di scacciare via la tentazione di guardare all’utile personale.persone disponibili a mantenere elevata la dignità della politica”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso del suo interventodopo la crisi aperta da Matteo Renzi che ha ritirato dall’esecutivo le sue ministre di Italia Viva. “Sarebbe un arricchimento per questa alleanza poter acquisire il contributo politico di formazioni che si collocano nel solco delle migliori e più nobili tradizioni europeiste, liberale, popolare e socialista. Chiedo un appoggio limpido – ha spiegato – che si fondi sulla ...

