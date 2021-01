Catania – Nuova eruzione dell’Etna: lunghe fontane di lava da Sud Est e tremore in aumento (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna in attività torna a dare spettacolo con una colata ben visibile da Catania e dai paesi dell’hinterland Etneo. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che un nuovo trabocco lavico si è prodotto a partire dalle 19:15 dal cratere di Sud Est dell’Etna. Il fronte si dirige in direzione della Valle del Bove Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna in attività torna a dare spettacolo con una colata ben visibile dae dai paesi dell’hinterland Etneo. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che un nuovo trabocco lavico si è prodotto a partire dalle 19:15 dal cratere di Sud Est. Il fronte si dirige in direzione della Valle del Bove

elicriso2 : RT @DanieleDann1: ?? #Sicilia: Nuova eruzione sull'#Etna, fronte lavico e tremore in aumento. Il fronte si dirige in direzione della Valle… - sulsitodisimone : RT @DanieleDann1: ?? #Sicilia: Nuova eruzione sull'#Etna, fronte lavico e tremore in aumento. Il fronte si dirige in direzione della Valle… - giuseppinavalen : RT @DanieleDann1: ?? #Sicilia: Nuova eruzione sull'#Etna, fronte lavico e tremore in aumento. Il fronte si dirige in direzione della Valle… - BarbaraRita2 : RT @DanieleDann1: ?? #Sicilia: Nuova eruzione sull'#Etna, fronte lavico e tremore in aumento. Il fronte si dirige in direzione della Valle… - RobRe62 : RT @DanieleDann1: ?? #Sicilia: Nuova eruzione sull'#Etna, fronte lavico e tremore in aumento. Il fronte si dirige in direzione della Valle… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Nuova Una nuova chiesa al Villaggio Dusmet di Catania, 2 milioni dalla Regione BlogSicilia.it L’Etna in eruzione si vede infuocata anche da Ragusa. VIDEO IN DIRETTA

Spettacolare eruzione dell’ETNA in serata con una colata ben visibile da Catania e dai paesi dell’hinterland Etneo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, dalle analisi ...

Fondazione Lucifero, il Tar reintegra Franco Scicolone nel consiglio di amministrazione

Il Tar di Catania ha concesso la sospensiva dell’atto con cui si estrometteva Franco Scicolone dal consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero. L’udienza di merito si terrà a gennaio 2024.

Spettacolare eruzione dell’ETNA in serata con una colata ben visibile da Catania e dai paesi dell’hinterland Etneo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, dalle analisi ...Il Tar di Catania ha concesso la sospensiva dell’atto con cui si estrometteva Franco Scicolone dal consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero. L’udienza di merito si terrà a gennaio 2024.