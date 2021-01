Calciomercato Spezia: si pensa al riscatto di Chabot dalla Sampdoria (Di lunedì 18 gennaio 2021) Julian Chabot ha convinto lo Spezia: il club ligure vuole riscattarlo dalla Sampdoria. Le ultime di mercato sul difensore Julian Chabot ha convinto Vincenzo Italiano e lo Spezia a suon di prestazioni. La dirigenza bianconera, a quanto riporta il Secolo XIX, starebbe riflettendo sul riscattare anticipatamente il calciatore dalla Sampdoria e i primi contatti tra le società ci sarebbero già stati. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Julianha convinto lo: il club ligure vuole riscattarlo. Le ultime di mercato sul difensore Julianha convinto Vincenzo Italiano e loa suon di prestazioni. La dirigenza bianconera, a quanto riporta il Secolo XIX, starebbe riflettendo sul riscattare anticipatamente il calciatoree i primi contatti tra le società ci sarebbero già stati. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

