Bonus affitti, il contributo a fondo perduto spetta a tutti i locatori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Lo ha comunicato l’Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. La disposizione dell’Agenzia delle entrate cita genericamente la figura del “locatore”: l’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il Bonus prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilper iche decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà ai contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Lo ha comunicato l’Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. La disposizione dell’Agenzia delle entrate cita genericamente la figura del “locatore”: l’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto ilprevede infatti un, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone. Ilè pari al 50% della riduzione del canone Il ...

TheItalianTimes : Vivi in #affitto o hai sei il proprietario di una casa che hai dato in #locazione? Allora questa novità fa per te.… - 76Airone : @LiveNoneladUrso @nzingaretti Gli chieda che fine hanno fatto i bonus affitti casa - carlinojr : @Twisted_Ale @tizianamosca3 @La_manina__ @CloudHaunted beh, ci vuole poco per fare meglio, tanto per cominciare, in… - FabioCresti : RT @sdpalt: BONUS AFFITTI: All'interno delle Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un bonus a fondo perduto in favore del locatore che in… - valuemedia1 : RT @sdpalt: BONUS AFFITTI: All'interno delle Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un bonus a fondo perduto in favore del locatore che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitti Bonus affitto 2021: come ottenerlo SalernoToday Bonus affitti, il contributo a fondo perduto spetta a tutti i locatori

Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Lo ha comunicato l’Agenzia delle ...

Contributo a fondo perduto per le locazioni abitative, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto per le locazioni abitative. Secondo quanto spiegato, ad essere interessati sono tutti i contribuenti, sia soggett ...

Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Lo ha comunicato l’Agenzia delle ...L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto per le locazioni abitative. Secondo quanto spiegato, ad essere interessati sono tutti i contribuenti, sia soggett ...