Barella ancora papà: il benvenuto a Matilde dopo la super notte con la Juve (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ore indimenticabili per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, dopo essersi preso da protagonista il derby d'Italia, con un gol e un assist contro la Juventus, è diventato papà per la seconda volta. Stamattina preso, intorno alle 6.30, infatti, è nata la piccola Matilde. A postare la notizia su Instagram la compagna del calciatore, Federica, che ha pubblicato una foto scrivendo: "Benvenuta Matilde del nostro cuore @nicolo Barella 6:23 18/01/21?. Al giocatore e alla famiglia giungano gli auguri da parte della nostra redazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede schievenin) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

