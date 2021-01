Ultime Notizie Roma del 17-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in Piano zingari finisci la direzione del PD e lancia un appello esistono sensibilità Democratica e liberale de Lupis te che possono unirsi e abbiamo il dovere non il diritto di rivolgersi al parlamento per chiedere la fiducia ogni tanto con te lavora il discorso con il quale si rivolge alle camere per Rosato se con te vuole la crisi si risolve in due ore Il MoVimento 5 Stelle scrive in aula A fianco di Conte con Renzi strade divise Miley Italia viva insiste io non vado allo posizione dell’Italia affrontiamo il Ristori lo scostamento di bilancio Ma se mi chiedono i voti per i denari buttati via dico no conclude Renzi e non senza gravità oggi in gran parte dell’Italia in zona arancione mentre Lombardia Sicilia la provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa 5 regioni e 30 ore ...