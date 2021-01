Skul | The Hero Slayer | il frenetico hack and slash si mostra in azione nel pixelloso trailer di lancio

Leggi su eurogamer

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di SouthPaw Games hanno pubblicato ildidel loro titolo in dirittura d'arrivo su Steam. Si tratta di: The, un coloratissimoanddalla stupenda pixel art e dall'continua e frenetica, il quale era disponibile in Accesso Anticipato dallo scorso febbraio ma che, fra pochi giorni, diventerà un titolo completo a tutti gli effetti. Di cosa parla il gioco?racconta la storia di un piccolo, ma incredibilmente potente scheletro, il quale deve riuscire a liberare il suo re dalle grinfie dell'Impero Caerleon e da un famoso gruppo di avventurieri, noti cacciatori di mostri e demoni. Leggi altro...