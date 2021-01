Serie A | il Crotone abbatte il Benevento 4-1 Il Sassuolo acciuffa il Parma su rigore

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si sono concluse le due partite diA in programma questo pomeriggio. Vittorie fondamentali in ottica salvezza quelle di. Calabresi inarrestabili all’Ezio Scida, che con un ritorno 4-1 vince una importantissima sfida salvezza e si riporta nei pressi del gruppo di squadre in lotta per non retrocedere. Apre un autogol di Glik al 5?, poi una doppietta di Simy e Vulic spianano la strada alla squadra di Stroppa. Per ilè di Iago Falque il gol della bandiera per il 4-1 finale. Emozioni nel derby dell’Emilia: passano in vantaggio i ducali grazie all’incornata di Kucka che raccoglie un bel cross di Pezzella al 37?. Quando la partita sembrava finita, ecco ilper il, che Djuricic realizza e in extremis riporta il pareggio sull’1-1. Foto: Simy ...