Roma, al via i richiami dei primi vaccini. Assessore D'Amato: "Con calo delle dosi Pfizer possiamo fare la metà delle somministrazioni" (Di domenica 17 gennaio 2021) "Il problema non è il trasferimento di dosi ma averle tutti. Anche perché noi non siamo nelle condizioni di trasferirle in quanto abbiamo già centomila persone che devono essere sottoposte a richiamo nei prossimi 14 giorni". Così l'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, a margine dell'avvio dei richiami del vaccino anti-Covid allo Spallanzani. "Quindi non abbiamo tecnicamente nessuna possibilità di fare trasferimenti – ha aggiunto -. Il tema è avere come Paese le dosi necessarie"

