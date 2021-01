Rinnovo Inzaghi: fumata bianca in arrivo, il tecnico rimarrà per altri due anni (Di domenica 17 gennaio 2021) Si avvicina a grandi passi il Rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: l’accordo tra le parti è vicinissimo. Manca solo la firma Manca solo la firma e poi sarà ufficiale: Simone Inzaghi è vicinissimo a rinnovare (finalmente) con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport le due parti stanno definendo l’intesa per il prolungamento su base biennale (più opzione per il terzo) con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, quindi, lo stipendio lieviterà. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 La fumata bianca con relativo annuncio è attesa entro l’inizio della settimana: Lotito e Inzaghi si vedranno probabilmente oggi per definire il tutto ma le basi per portare avanti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Si avvicina a grandi passi ildi Simonecon la Lazio: l’accordo tra le parti è vicinissimo. Manca solo la firma Manca solo la firma e poi sarà ufficiale: Simoneè vicinissimo a rinnovare (finalmente) con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport le due parti stanno definendo l’intesa per il prolungamento su base biennale (più opzione per il terzo) con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, quindi, lo stipendio lieviterà. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Lacon relativo annuncio è attesa entro l’inizio della settimana: Lotito esi vedranno probabilmente oggi per definire il tutto ma le basi per portare avanti ...

