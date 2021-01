Renzi sicuro di restare l'ago della bilancia: 'Non abbiamo rotto con Conte ma...' (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo aver provocato la crisi di governo, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha spiegato le ragioni della rottura con il premier Conte. E per capire le sue parole va detto che, al momento, l'... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo aver provocato la crisi di governo, il leader di Italia Viva Matteoha spiegato le ragionirottura con il premier. E per capire le sue parole va detto che, al momento, l'...

saxfree : @matteorenzi Renzi ma è sicuro di non centrare nulla con l'Obamagate ?? - MozzorecchiaM : @Mezzorainpiu @matteorenzi @paolomieli @RaiTre Di sicuro non lo vedrò,la Annunziata e Mieli hanno piacere a fare p… - globalistIT : - tw7938 : @SaverioVerace What? Se continui a difendere strategie di merda certo che ti prendi risposte di merda se nn ci sono… - sillacellino : @maurizioft @MarioScelzo1 Tutti a chiacchierare e a pretendere di sapere cosa faranno gli altri. Però tra i comment… -