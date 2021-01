PS5 conquista il mondo ma Xbox Series X è regina in USA

Leggi su eurogamer

(Di domenica 17 gennaio 2021) Novembre 2020 è stato il momento in cui il popolo mondiale ha dovuto scegliere: PlayStation 5 oX/S? Il lancio di una console di nuova generazione è sempre accompagnata da un lungo periodo di console-war, fra fan di entrambi gli schieramenti che si dilungano in prolissi discorsi per determinare la supremazia del proprio hardware. Alla fine, come ben sappiamo, solo i freddi numeri possono determinare un vincitore, quindi ce lo chiediamo: passati questi primi mesi, quale console next-gen hato il pubblico mondiale? Leggi altro...