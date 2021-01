Prada Cup, Luna Rossa cede a Ineos per soli 18? dopo un match race avvincente (Di domenica 17 gennaio 2021) Prosegue spedita la Prada Cup di vela. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è andata in scena la seconda regata del secondo round robin: Luna Rossa ha incassato la seconda sconfitta della competizione, cedendo ai britannici di Ineos Team UK per soli 18?, al termine di un match race incerto ed avvincente, in cui i sudditi di Sua Maestà, guidati dall’impeccabile Ben Ainslie, hanno saputo interpretare nel migliore dei modi i cambi di pressione del vento. Britannia sale così a quattro punti in classifica ed è ormai ad un passo dalla qualificazione diretta per la finale di Prada Cup. Luna Rossa, ad ogni modo, resta padrona del proprio destino: per il primo posto, tuttavia, da ora in poi dovrà ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Prosegue spedita laCup di vela. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è andata in scena la seconda regata del secondo round robin:ha incassato la seconda sconfitta della competizione,ndo ai britannici diTeam UK per18?, al termine di unincerto ed, in cui i sudditi di Sua Maestà, guidati dall’impeccabile Ben Ainslie, hanno saputo interpretare nel migliore dei modi i cambi di pressione del vento. Britannia sale così a quattro punti in classifica ed è ormai ad un passo dalla qualificazione diretta per la finale diCup., ad ogni modo, resta padrona del proprio destino: per il primo posto, tuttavia, da ora in poi dovrà ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - Corriere : Coppa America, Ineos Uk batte Luna Rossa nella 3° giornata di Prada Cup - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: 12'' da recuperare per Luna Rossa su Ineos UK al quinto gate - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempes... - zazoomblog : Diretta Prada Cup 2021- Streaming video Rai: due regate per Luna Rossa! (vela) - #Diretta #Prada #2021- #Streaming -