Pioli | “Ibrahimovic è pronto | assenze pesanti di Calhanoglu ed Hernandez ma può succedere”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la partita con il Cagliari in conferenza stampa. Dobbiamo essere pronti, il Cagliari è una squadra di tutto rispetto che ha raccolto meno di quanto meritasse. Ledie Theosono importanti, servirà una squadra pronta e consapevole. Sono criticità che vanno affrontate con determinazione. Momenti come questi possono. Il ritorno diè molto importante, èper giocare domani. Dire che giochiamo meglio senza di lui è una cosa che non sta né in cielo né in terra: le partite si vincono più facilmente quando si porta avanti un’idea per tutta la gara. Mandzukic? Non parlo di chi non ho a disposizione, ho molta fiducia nei miei dirigenti. Meite rende più competitivo un ...