Pfizer riduce fornitura vaccino, le dosi in consegna alle Regioni (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Pfizer ha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale destinate all’Italia nel corso della prossima settimana del 29%. La Pfizer ha altresì unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza nella prossima settimana a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi. Complessivamente, dunque, arriveranno 164.970 dosi in meno. “Inoltre – segnala Invitalia – l’arbitraria distribuzione decisa dall’azienda, non condivisa nè comunicata agli uffici del Commissario, produrrà un’asimmetria tra le singole Regioni, con una differente riduzione delle consegne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale destinate all’Italia nel corso della prossima settimana del 29%. Laha altresì unilateralmente redistribuito ledare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza nella prossima settimana a fronte delle 562.770previste, verrannote 397.800. Complessivamente, dunque, arriveranno 164.970in meno. “Inoltre – segnala Invitalia – l’arbitraria distribuzione decisa dall’azienda, non condivisa nè comunicata agli uffici del Commissario, produrrà un’asimmetria tra le singole, con una differente riduzione delle consegne ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - La Pfizer ha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, che avrebb… - Italpress : Pfizer riduce fornitura vaccino, le dosi in consegna alle Regioni - CorriereCitta : Pfizer riduce fornitura vaccino, le dosi in consegna alle Regioni - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pfizer riduce fornitura vaccino, le dosi in consegna alle Regioni - - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Vaccini Covid: Pfizer riduce la fornitura in Italia. In Sicilia meno 11700 dosi… -