Parma, D'Aversa: 'Prima arrivano rinforzi e meglio è' (Di domenica 17 gennaio 2021) REGGIO EMILIA - "Mercato? E' chiaro che la società sappia dove deve intervenire. Ancora Prima del mio ritorno al Parma sono stato chiaro" . Lo ha dichiarato il tecnico del Parma , Roberto D'Aversa , a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) REGGIO EMILIA - "Mercato? E' chiaro che la società sappia dove deve intervenire. Ancoradel mio ritorno alsono stato chiaro" . Lo ha dichiarato il tecnico del, Roberto D', a ...

enrico_gasta : RT @gippu1: In cinque partite contro il Parma di D'Aversa, due punti e nessun gol su azione per il Sassuolo di #DeZerbi - che rimane un buo… - MasterblogBo : REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Sassuolo evita al 94', col rigore di Djuricic, la sconfitta contro il Parma al Mapei… - teo_acm : RT @gippu1: In cinque partite contro il Parma di D'Aversa, due punti e nessun gol su azione per il Sassuolo di #DeZerbi - che rimane un buo… - sportal_it : D'Aversa chiede rinforzi: 'Sono stato chiaro' - sportli26181512 : #Parma, D'Aversa: 'Prima arrivano rinforzi e meglio è': Il tecnico: 'Kurtic? Per quanto mi riguarda rimane, per me… -