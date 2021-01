Napoli-Fiorentina 6-0 | parla Pradè | Umiliante | tifosi e presidente non meritano questo

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliFiorentina ?? - acffiorentina : ?| Triplice fischio di Chiffi al Diego Armando Maradona Napoli ?? Fiorentina 6??-0?? #ForzaViola ???? #Fiorentina… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *3-0 Fiorentina *(Lozano 38‘) #SSFootball - OstraPolitica : RT @NInternacional1: Serie A ???? Crotone 4-1 Benevento Sassuolo 1-1 Parma Napoli 6-0 Fiorentina - RASPUTIASEN : RT @NInternacional1: Serie A ???? Crotone 4-1 Benevento Sassuolo 1-1 Parma Napoli 6-0 Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fiorentina

Il Napoli vince e convince contro la Fiorentina. Ne è testimonianza il roboante punteggio di 6-0 in favore degli azzurri. Questo il commento sulla gara di quest'oggi a cura del giornalista Maurizio ...NAPOLI - "Napoli Magazine" ha realizzato 390 Foto in occasione di Napoli-Fiorentina (6-0), 18° turno del campionato di serie A, dal pre al post gara, da bordocampo, in HD.