Michele Padovano: "rischiavo la cella, adesso gioco la partita più importante" (Di domenica 17 gennaio 2021) Michele Padovano è stato un calciatore, l'esperienza più importante con la maglia della Juventus. Avventure anche con Napoli, Genoa, Reggiana, Pisa, Cosenza e Como. Gli ultimi anni delle sua vita sono stati difficili, è stato accusato di essere promotore e finanziatore di un traffico di droga. La battaglia è ancora in corso, 48 ore fa la Cassazione ha deciso che il Processo dovrà rifarsi. La situazione di Michele Padovano Photo by Getty ImagesL'ex attaccante ha spiegato la situazione in un'intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera'. "Non mi sono mai arreso, ma adesso la voglia di combattere è ancora più forte. Oggi per me si sarebbero potute aprire le porte del carcere, invece ho ancora una partita da giocare e da vincere". La condanna in primo grado è stata di ...

