LIVE Prada Cup in DIRETTA: tutto pronto per la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.00 Il campo di gara di oggi è più ampio rispetto ai precedenti e sarà importante capire come le imbarcazioni si adatteranno. ????? ??? – ??? ? Things are heating up in Auckland, as the team gets ready for a double race. Let’s go with the LIVE from racecourse A at 3 pm (NZT)#LunaRossaPradaPirelli#AmericasCup @Prada @Pirelli https://t.co/AUYs8OAnMc pic.twitter.com/TNCBHye2Gm — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@LunaRossa) January 16, 2021 2.57 Secondo le previsioni oggi sul golfo di Hauraki dovrebbe esserci un forte vento, oltre che la possibilità di piogge anche di forti intensità. Questo scenario, laddove dovesse prendere forma, ovviamente, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.00 Il campo di gara di oggi è più ampio rispetto ai precedenti e sarà importante capire come le imbarcazioni si adatteranno. ????? ??? – ??? ? Things are heating up in Auckland, as the team gets ready for a double race. Let’s go with thefrom racecourse A at 3 pm (NZT)#Pirelli#AmericasCup @@Pirelli https://t.co/AUYs8OAnMc pic.twitter.com/TNCBHye2Gm —Pirelli Team (@) January 16, 2021 2.57 Secondo le previsioni oggi sul golfo di Hauraki dovrebbe esserci un forte vento, oltre che la possibilità di piogge anche di forti intensità. Questo scenario, laddove dovesse prendere forma, ovviamente, ...

