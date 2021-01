L'appello di Shalpy: 'Sono indigente, per vivere farei anche il cameriere' (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cantante ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi per registrare il suo nuovo singolo e di trovarsi ora in grandi difficoltà Leggi su today (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cantante ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi per registrare il suo nuovo singolo e di trovarsi ora in grandi difficoltà

repubblica : L'appello di Shalpy: 'Sono in condizioni di estrema indigenza, aiutatemi. Farei anche il cameriere' - occhio_notizie : L'appello di #Shalpy: 'Sono in condizioni di estrema indigenza, farei anche il cameriere' - infoitcultura : L'appello di Shalpy: 'Sono in situazione di indigenza: pronto a fare anche il cameriere' - CatelliRossella : L'appello di Shalpy: 'Sono in condizioni di estrema indigenza, aiutatemi. Farei anche il cameriere' - scialpifans : RT @scialpifans: #Shalpy #Scialpi lancia l'appello -