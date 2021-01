Lapo Elkann a Domenica In con i capelli biondo platino: entra in studio poi la “gaffe” con Mara Venier (Di domenica 17 gennaio 2021) Lapo Elkann travolgente a Domenica In. L’imprenditore è stato ospite del salotto di Mara Venier presentandosi in studio con i capelli di un accecante biondo platino. Vestito casual in jeans e t-shirt a maniche corte, Elkann entra indossando la mascherina. Poi la toglie e inciampa in una gaffe. Quasi dimenticandosi della pandemia in corso, Elkann si avvicina alla conduttrice e prova a baciarla. Ma Venier, pronta si sposta e “scongiura il peggio”. L’intervista poi prosegue serena e l’imprenditore, messo a suo agio dalla padrona di casa, riesce ad aprirsi. “Ora non mi interessa più il riconoscimento esterno – racconta – mi interessa stare bene con me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021)travolgente aIn. L’imprenditore è stato ospite del salotto dipresentandosi incon idi un accecante. Vestito casual in jeans e t-shirt a maniche corte,indossando la mascherina. Poi la toglie e inciampa in una. Quasi dimenticandosi della pandemia in corso,si avvicina alla conduttrice e prova a baciarla. Ma, pronta si sposta e “scongiura il peggio”. L’intervista poi prosegue serena e l’imprenditore, messo a suo agio dalla padrona di casa, riesce ad aprirsi. “Ora non mi interessa più il riconoscimento esterno – racconta – mi interessa stare bene con me ...

FQMagazineit : Lapo Elkann a Domenica In con i capelli biondo platino: entra in studio poi la “gaffe” con Mara Venier - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: W l'Italia insieme a Lapo Lapo Elkann, V. Rota, M. C. Costa editore La… - sscalcionapoli1 : Lapo Elkann: 'Maradona è un angelo, mi ha fatto amare il Napoli, amico vero' #Maradona - Noovyis : (Lapo Elkann a Domenica In con i capelli biondo platino: entra in studio poi la “gaffe” con Mara Venier) Playhitmu… - PasqualeMarro : Lapo Elkann, raptus contro Mara Venier. Gelo in studio -