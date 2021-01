Lapo Elkan a Domenica In: «Dopo l’incidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia». Mara Venier commossa (Di domenica 17 gennaio 2021) Lapo Elkann ospite a Domenica In racconta la sua vita che a volte è stata turbolenta ma che lo ha portato a fare delle scelte volte al solidale e ad aiutare gli altri. Intervistato da Mara Venier esordisce dicendo di essere molto legato alla sua famiglia, soprattutto ai suoi fratelli e ai suoi nipoti che va sempre a trovare ogni volta che è in Italia. Lapo a Domenica In Mara spiega di vedere una nuova luce nei suoi occhi. I due si conoscono da anni e finalmente la conduttrice vede in lui una serenità che non ha mai visto. A tal riguardo Elkan precisa: «Il Lapo di prima era un Lapo che non stava bene con se stesso e aveva bisogno di riconoscimenti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021)n ospite aIn racconta la suache a volte è stata turbolenta ma che lo ha portato a fare delle scelte volte al solidale e ad aiutare gli altri. Intervistato daesordisce dicendo di essere molto legato alla sua, soprattutto ai suoi fratelli e ai suoi nipoti che va sempre a trovare ogni volta che è in Italia.Inspiega di vedere unaluce nei suoi occhi. I due si conoscono da anni e finalmente la conduttrice vede in lui una serenità che non ha mai visto. A tal riguardoprecisa: «Ildi prima era unche non stava bene con se stesso e aveva bisogno di riconoscimenti ...

infoitcultura : Lapo Elkan a Domenica In: «Dopo l'incidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia». Mara V… - infoitcultura : Figuraccia a Domenica In per Lapo Elkan: cosa è successo con Mara Venier - zazoomblog : Lapo Elkan a Domenica In: Dopo lincidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia. Mara Veni… - leggoit : Lapo Elkan a Domenica In: «Dopo l'incidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia». Mara V… - Bianca34874951 : RT @IannielloBruno: Un ora di arcuri e poi lapo elkan. Il tutto con i nostri soldi. Complimenti alla Rai e alla Venier entrambi ormai sul v… -