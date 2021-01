Iva Zanicchi in lacrime | “Non volevo parlarne più”

Leggi su chenews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ivanon trattiene più il suo dolore, le suecommuovono il pubblico: “Nonpiù”. Cosa è successo alla cantante? Ospite di Domenica Live insieme al suo compagno Fausto, Ivaracconta il suo dolore e per lei è impossibile trattenere l’emozione quando si tratta di suo fratello, scomparso qualche mese fa a causa del Covid-19. “Nonpiù, ma è ancora recente: io penso che il ricordo non andrà mai via, quello di mio fratello. Anche Fausto, loro erano molto legati” ha detto la, il cui dolore è ancora vivo. LEGGI ANCHE>>>Ivarazzista? La pesante accusa: lei si difende così LEGGI ANCHE>>>Iva, l’;attacco a ...