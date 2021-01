Inter-Juventus | le 10 cose che ci aspettiamo dal Derby d’Italia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Domenica sera va in scena il big-match della Serie A: Inter-Juventus, posticipo della 18esima giornata. È il derby d’Italia, la sfida più sentita, più attesa, più appassionante. Stavolta vale un posto per la corsa allo scudetto, entrambe inseguono il Milan capolista. Ecco – con un filo di ironia – le 10 cose che ci aspettiamo.

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - HeyItsRiky : RT @ForzaJuveEN: DERBY DAY ?? Inter ? 20:45 CET ?? Guiseppe Meaza ?? Serie A — GW18 Forza Ragazzi. Forza Juventus. - ForzaJuveEN : DERBY DAY ?? Inter ? 20:45 CET ?? Guiseppe Meaza ?? Serie A — GW18 Forza Ragazzi. Forza Juventus. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Il Milan, in attesa di sapere il risultato tra le due principali rivali Inter e Juventus, prepara la sfida con Cagliari. Il tecnico Stefano Pioli, in vista della trasferta in Sardegna, spera di ...Inter Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 17 gennaio 2021. Inter Juventus si gioca ...