Inter-Juventus: Barella gol del raddoppio, che lancio di Bastoni (VIDEO) (Di domenica 17 gennaio 2021) Nicolò Barella raddoppia. È 2-0 per l’Inter sulla Juventus in avvio di secondo tempo. Clamorosa amnesia difensiva dei bianconeri che su un lungo lancio di Bastoni lasciano incomprensibilmente Barella tutto solo. L’ex Cagliari prende palla, corre verso la porta e a tu per tu contro Szczesny lo batte con un gran tiro di destro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Nicolòraddoppia. È 2-0 per l’sullain avvio di secondo tempo. Clamorosa amnesia difensiva dei bianconeri che su un lungodilasciano incomprensibilmentetutto solo. L’ex Cagliari prende palla, corre verso la porta e a tu per tu contro Szczesny lo batte con un gran tiro di destro. SportFace.

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - ZZiliani : Ci mancava un allenatore dell'#Inter che alla vigilia di #InterJuventus cantasse le lodi dell'inimitabile, imparegg… - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - passione_inter : Opta - Continua l'ascesa di Barella: ha già fatto più gol e assist della scorsa stagione in Serie A -… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 1 - Arturo #Vidal ha segnato il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter: non segnava un gol in Serie A dal 2 maggio… -