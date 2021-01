Infortunio Ferrer | c’è lesione per il difensore Il comunicato dello Spezia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lofa i conti con gli infortuni: ecco ilsulle condizioni di Salvaspagnolo infortunatosi in allenamento Lofa i contri con gli infortuni. Ecco ilsu Salva. «LoCalcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto ilspagnolo Salva, hanno evidenziato unadi medio grado al retto femorale della gamba destra, riportata in un’azione di gioco durante l’allenamento del 14 gennaio. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla». Leggi su Calcionews24.com

Lo Spezia fa i conti con gli infortuni: ecco il comunicato sulle condizioni di Salva Ferrer, difensore spagnolo infortunatosi in allenamento ...