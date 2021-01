Imprenditore aretino ed ex arbitro professionista scomparso in Albania

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore aretino

Il Tirreno

AREZZO. Imprenditore ed ex arbitro professionista di 45 anni è scomparso. Come riporta "La Nazione", di Davide Pecorelli non si hanno più notizie da almeno dieci giorni. La scomparsa mentre l'uomo si ...Pecorelli ha centri di estetica a Sansepolcro, è stato arbitro della sezione aretina. La Škoda noleggiata a Tirana trovata distrutta vicino a una strada. Di lui nessuna traccia ...