Il dramma di Shalpy: "Sono indigente, sono anche disposto a fare il cameriere" (Di domenica 17 gennaio 2021) "sono in una condizione di estrema indigenza, farei anche il cameriere. Accetterei qualsiasi proposta". E' l'amaro appello di Shalpy, all'anagrafe Giovanni Scialpi, cantante e personaggio dello spettacolo che, come molti altri nel suo campo, è stato duramente colpito dalla crisi causata dal Covid-19. Il cantante ha raccontato la sua situazione a Rolling Stone, rivelando uno stato di grande difficoltà economica, "come il 90% della gente che fa questo mestiere". "Faccio parte di una fetta di persone che non è calcolata né dallo Stato, né dall'immaginario collettivo – spiega – Si ha l'idea che l'artista campi d'aria".Il cantautore, che ha 58 anni, ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi nell'ultimo singolo prodotto, "Let It Snow", ma che la situazione di grave crisi provocata ...

