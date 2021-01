Gattuso: “Troppe storielle sul rapporto tra me e la squadra. Ora la Juve” (Di domenica 17 gennaio 2021) Rino Gattuso ha commentato su Dazn la netta vittoria del Napoli sulla Fiorentina: “Non è stata una partita facile, ricordo sull’1-0 una gran parata di Ospina e una traversa. La svolta è arrivata sulla grandissima giocata di Insigne, loro hanno perso cattiveria. Stavolta abbiamo buttato dentro tutte le palle-gol create, questa situazione ha fatto la differenza. Ora la Juve, siamo pronti per un’altra grande prestazione. Demme è un giocatore importante per noi, quando è arrivato lo scorso anno ci ha dato subito un grandissimo equilibrio. Sono contento di avere gente come Demme, Lobotka, Zielinski, tutti centrocampisti di qualità. Zielinski può fare tutto, ha grandissima qualità e un buon passo, più lo avvicini agli ultimi venti metri e meglio è per lui. La gara di oggi era importante, ci tenevamo molte. Petagna ha un problema al polpaccio, ha preso una ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Rinoha commentato su Dazn la netta vittoria del Napoli sulla Fiorentina: “Non è stata una partita facile, ricordo sull’1-0 una gran parata di Ospina e una traversa. La svolta è arrivata sulla grandissima giocata di Insigne, loro hanno perso cattiveria. Stavolta abbiamo buttato dentro tutte le palle-gol create, questa situazione ha fatto la differenza. Ora la, siamo pronti per un’altra grande prestazione. Demme è un giocatore importante per noi, quando è arrivato lo scorso anno ci ha dato subito un grandissimo equilibrio. Sono contento di avere gente come Demme, Lobotka, Zielinski, tutti centrocampisti di qualità. Zielinski può fare tutto, ha grandissima qualità e un buon passo, più lo avvicini agli ultimi venti metri e meglio è per lui. La gara di oggi era importante, ci tenevamo molte. Petagna ha un problema al polpaccio, ha preso una ...

100x100Napoli : #Gattuso in conferenza stampa. - mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Fatte troppe chiacchiere di noi. Con la Juve per giocarcela' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Fatte troppe chiacchiere di noi. Con la Juve per giocarcela' - sscalcionapoli1 : Gattuso a Dazn: 'E' sembrato facile, ma non lo è stato! Troppe storielle, gran rapporto tra me e la squadra! Su Pet… - tuttonapoli : Gattuso a Dazn: 'E' sembrato facile, ma non lo è stato! Troppe storielle, gran rapporto tra me e la squadra! Su Pet… -