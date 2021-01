Friends, Lisa Kudrow svela i primi dettagli sull’attesissima reunion (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembrerebbe che alcuni membri del cast di Friends abbiano già girato alcune scene per la loro imminente riunione su HBO, parola di Lisa Kudrow. L’attrice che per anni ha prestato il volto al personaggio di Phoebe, durante la sua partecipazione al podcast di Rob Lowe Literally! With Rob Lowe ha ammesso di aver già girato qualcosa di davvero speciale per i fan della serie. Che anche gli altri attori del cast abbiano fatto lo stesso? “Ci sono diverse sfaccettature nel revival e abbiamo già in cantiere alcune sorprese”, ha confidato l’attrice. “Io ho già girato alcune scene. Questo progetto sta diventando realtà”. La Kudrow ha però chiarito che non sarà un reboot della serie tv: “Per questa riunione non ci siamo basati su una sceneggiatura, non stiamo interpretando di nuovo i nostri personaggi. Siamo noi che ci rivediamo e ... Leggi su dilei (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembrerebbe che alcuni membri del cast diabbiano già girato alcune scene per la loro imminente riunione su HBO, parola di. L’attrice che per anni ha prestato il volto al personaggio di Phoebe, durante la sua partecipazione al podcast di Rob Lowe Literally! With Rob Lowe ha ammesso di aver già girato qualcosa di davvero speciale per i fan della serie. Che anche gli altri attori del cast abbiano fatto lo stesso? “Ci sono diverse sfaccettature nel revival e abbiamo già in cantiere alcune sorprese”, ha confidato l’attrice. “Io ho già girato alcune scene. Questo progetto sta diventando realtà”. Laha però chiarito che non sarà un reboot della serie tv: “Per questa riunione non ci siamo basati su una sceneggiatura, non stiamo interpretando di nuovo i nostri personaggi. Siamo noi che ci rivediamo e ...

