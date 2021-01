Freuler soffre la fisicità degli avversari | Malinovskyi stecca | Palomino è una diga

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 gennaio 2021) GOLLINI 7: Miracolo, al 39?, col piede sinistro su tiro di Shomurodov. Decisivo nell’unica occasione in cui esserlo, la dura vita del portiere. TOLOI 6: Meno intensità del solito, non preciso in una favorevole occasione che gli capita al 13’ del secondo tempo.7: Si applica ogni volta che viene chiamato in causa. Serve la suasu Shomurodov. Il migliore. DJIMSITI 6,5: Attento, senza sbavature. Partecipa poco all’azione e specie nel primo tempo si sente l’inferiorità della spinta. HATEBOER 6,5: Molte le discese sulla fascia destra. Il più vicino al gol, centra il palo al 20’ del secondo tempo. Rimane la vera occasione della partita. MAEHLE (Dal 44? st) S.V.: Cinque minuti per prepararsi per Udine.6: Prima volta cheladel centrocampoo ...