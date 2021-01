Empoli-Salernitana 5-0 | dominio azzurro sintesi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non c’è storia al Carlo Castellani. I toscani dominano in lungo e in largo e annichiliscono letteralmente i campani. Apre le marcature Ricci, poi Stulac, Mancuso e Parisi si iscrivono al festival. Nella ripresa i padroni di casa controllano senza problemi e verso la fine della gara ci pensa Olivieri a chiudere definitivamente. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Padroni di casa che scendono in campo col 4-3-1-2. Brignoli in porta e difesa con Fiamozzi, Casale, Nikolaou e Parisi. a centrocampo Haas, Stulac e Ricci, sulla trequarti c’è Bajrami. In avanti c’è la coppia La Mantia-Mancuso. Castori conferma le indiscrezioni e disegna il 3-5-2. Belec in porta e linea difensica che vedrà all’opera Veseli, Gyomber e Aya. Sulle fasce Lopez e Casasola, in mezzo Anderson, Dziczek e Coulibaly. Infine l’attacco: Djuric e Tutino. ...