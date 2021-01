Crisi di governo, perché per l’ambiente può essere devastante (Di domenica 17 gennaio 2021) I giornali di queste settimane, e così tv, radio, talk show, sono pieni della cronaca della Crisi di governo. La maggior parte dei commentatori ritiene che il voto sarebbe una catastrofe per il paese, ma pochi hanno letto la Crisi attraverso la lente dell’ambiente e della Crisi climatica. Nonostante il fatto che, anche se in tv vediamo solamente virologi, non possiamo dimenticare che siamo in mezzo sia a una Crisi pandemica che a una Crisi climatica. I governi italiani, di clima, non si sono mai praticamente occupati. Non solo non è mai stato un tema in agenda, ma chi chi ha governato l’Italia negli ultimi decenni non è ma stato davvero consapevole del problema. Neanche quando al governo era il centro-sinistra. Neanche quando avevamo leader come Prodi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) I giornali di queste settimane, e così tv, radio, talk show, sono pieni della cronaca delladi. La maggior parte dei commentatori ritiene che il voto sarebbe una catastrofe per il paese, ma pochi hanno letto laattraverso la lente dele dellaclimatica. Nonostante il fatto che, anche se in tv vediamo solamente virologi, non possiamo dimenticare che siamo in mezzo sia a unapandemica che a unaclimatica. I governi italiani, di clima, non si sono mai praticamente occupati. Non solo non è mai stato un tema in agenda, ma chi chi ha governato l’Italia negli ultimi decenni non è ma stato davvero consapevole del problema. Neanche quando alera il centro-sinistra. Neanche quando avevamo leader come Prodi, ...

