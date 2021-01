Cessione Inter, parla Moratti: “Mi dispiacerebbe perché la famiglia Zhang…” (Di domenica 17 gennaio 2021) Non si placano le voci su una possibile Cessione dell'Inter da parte di Suning e della famigla Zhang. La dirigenza cinese starebbe cercando investitori che possano prendere parte della società milanese. A tal proposito ha parlato l'ex patron Interista Massimo Moratti con una breve dichiarazione rilasciata a Repubblica: "Cosa penso della possibile Cessione del club da parte della famiglia Zhang? Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto", ha esordito l'imprenditore. "Non solo avevevano soldi, ma anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per i valori dell’Inter".Nonostante il comunicato emesso dall'Inter nelle scorse giornate in cui si smentivano tali voci, però, i rumors si sono moltiplicati. Occorrerà attendere ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Non si placano le voci su una possibiledell'da parte di Suning e della famigla Zhang. La dirigenza cinese starebbe cercando investitori che possano prendere parte della società milanese. A tal proposito hato l'ex patronista Massimocon una breve dichiarazione rilasciata a Repubblica: "Cosa penso della possibiledel club da parte dellaZhang? Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto", ha esordito l'imprenditore. "Non solo avevevano soldi, ma anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per i valori dell’".Nonostante il comunicato emesso dall'nelle scorse giornate in cui si smentivano tali voci, però, i rumors si sono moltiplicati. Occorrerà attendere ...

