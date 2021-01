Calcio femminile | Serie A 2021 | la Juventus passa per 0-3 in casa dell’Inter Sorridono anche Roma e Fiorentina

(Di domenica 17 gennaio 2021) Con le tre partite disputate oggi si è chiusa l’undicesima giornata dellaA 2020-di. Spicca il successo dellain, da segnalarele vittorie di. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nel match più atteso di giornata, una sorta di antipasto del derby d’Italia di stasera in ambito maschile, lacon un netto 0-3 sul campoe rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno. La prima frazione di , gioco si chiude a reti inviolate, ma nella ripresa le bianconere si scatenano: al 54? Girelli trasforma con la solita freddezza undi rigore, al 68? Galli ...

